"Новая почта" запустила первую газовую когенерационную установку

На западноукраинском хабе "Новой почты" начала работать первая когенерационная газопоршневая установка.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Новая почта" объявила о запуске первой когенерационной газопоршневой установки (КГУ) электрической мощностью 1 МВт. Установка работает по принципу двойной генерации, производя одновременно электроэнергию и тепло из природного газа.

Это только начало масштабного проекта - еще шесть аналогичных КГУ уже на этапе установки. Часть из них, в частности в Киеве, планируют запустить до конца года.

Отмечается, что все установки имеют целью обеспечить стабильное энергоснабжение критической инфраструктуры компании независимо от ситуации в энергосистеме страны.

По словам представителей компании, реализация этого проекта является частью долгосрочной стратегии по энергонезависимости и устойчивому развитию. Особенно актуально это в условиях периодических ограничений электроснабжения из-за обстрелов.

Напомним:

"Новая почта" изменила тарифы на доставку посылок за границу.