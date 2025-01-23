"Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans": всі подробиці про захід Mezha.Media та ЕП

Mezha.Media спільно з "Економічною правдою" проведуть конференцію "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans", на якій обговорюватимуться нагальні питання потенційної та вже існуючої легалізації нових економічних галузей.

В умовах, коли в Україні діє низка обмежень і заборон, важливо зрозуміти, як узаконити нові сфери діяльності, які потенційно здатні принести державі значні податкові надходження, сприяти розвитку технологічних та креативних індустрій і водночас розв’язати соціальні питання.

Захід об’єднає експертів, підприємців, представників громадських організацій і державних структур, щоб разом оцінити виклики й можливості, пов’язані з розвитком криптовалютного ринку, легалізацією медичного канабісу та правовим статусом платформи OnlyFans.

Під час конференції обговорюватимуть, який стан криптовалютного ринку в Україні та які законодавчі ініціативи можуть стимулювати його легалізацію, як впливає легалізація медичного канабісу та використання CBD на медицину, економіку та суспільство, а також які ризики та перспективи може нести легалізація таких платформ, як OnlyFans.

Особливу увагу на заході буде приділено питанням захисту прав усіх учасників ринку, створенню прозорих правил гри, запобіганню тіньовим схемам, а також міжнародному досвіду, де подібні галузі вже перебувають під державним контролем і приносять країнам суттєві прибутки.

Придбати квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП. Захід відбудеться 06.02.2025, початок о 18:00.

Програма конференції:

18:05-18:10. Привітання та вступне слово

18:10-18:45. Панель FutureMoney – Криптовалюта, як нові гроші: легалізація, тренди та виклики 2025

Спікери:

Максим Лібанов, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Данило Гетманцев, народний депутат, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Вадим Груша, СЕО та співзасновник Trustee Plus.

Петро Білик, керівник практики Технологій та Інвестицій компанії Juscutum.

Mister, Founder of Hapi.

18:45-19:20. Панель FutureCare: результати легалізації медичного канабісу та використання CBD

Спікери:

Ольга Балицька, співголова Комітету з відбудови України EBA, членкиня наглядової ради CES, голова практики нерухомості та інфраструктури PwC.

Михайло Радуцький, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Геннадій Шабас, співзасновник і керівник "Українська Асоціація Медичного Канабісу".

Яніна Соколова, журналістка, телеведуча.

Антон Мормуль, засновник проєкту по ментальному відновленню захисників, захисниць та їхніх батьків fenixproject.org, засновник української асоціації психоделічних досліджень upra.org.ua, дослідник етноботаніки.

Ольга Стефанишина, членкиня парламентського комітету з питань здоров’я нації

19:20-20:00. Панель FutureCreators – Легалізація OnlyFans

Спікери:

Громадянка К. (модель OnlyFans, яка заплатила 30 млн грн податків).

Леся Михайленко, адвокатка, представляє інтереси моделей OnlyFans.

Олексій Дорогань, директор BRDO.

Ярослав Железняк, народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Гарік Корогодський, бізнесмен, засновник благодійного фонду "Життєлюб".

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції, а також купити квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Захід підтримали: АО "GRACERS", Trustee Plus, HitBitPro, Пивоварня "Pravda", Coca-Cola HBC Ukraine та Atlas Festival.