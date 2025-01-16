Німецька група купує родовище гіпсу в Україні за 121 мільйон

Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування гіпсу на Сков’ятинському родовищі в Тернопільській області. Його переможцем стало ТОВ "Кнауф Гіпс Скала".

Про це свідчать результати торгів на Prozorro.Продажі, пише LIGA.net.

Аукціон відбувся у четвер, 16 січня.

За стартової вартості майже 119,61 млн грн переможець аукціону запропонував за ліцензію 121,05 млн грн.

Пропозиція другого учасника торгів – Кам’янець-Подільського АТ "Гіпсовик" – становила 120,55 млн грн.

Сков’ятинське родовище площею 115 га розташоване за 1-2 км від с. Шишківці Чортківського (колишнього Борщівського) району. Його запаси становлять 43,9 млн тонн гіпсу. За річної продуктивності кар'єру 502 800 тонн їх має вистачити на 84,4 року.

Зареєстроване у Борщеві ТОВ "Кнауф Гіпс Скала" належить до групи Knauf (керуючі партнери Александер Кнауф і Манфред Грундке). У 2007-2010 роках німецька компанія здійснювала геологічне вивчення гіпсу на Сков'ятинській ділянці.

Knauf уже видобуває гіпс на прилеглому до Сковʼятинського – Шишковецькому родовищі.

Нагадаємо:

Німецька компанія Knauf розпочала в Україні будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.