Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів виходить на біржу Гонконгу

Найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів CATL подав заявку на вторинний лістинг у Гонконзі. Це може стати одним із найбільших розміщень акцій у місті з 2021 року.

Про це пише Financial Times.

CATL, який є головним постачальником Tesla, Volkswagen та інших автогігантів, сподівається залучити до 7 млрд дол. За оптимальних ринкових умов сума може зрости до 7,7 млрд дол, за оцінками Morgan Stanley.

Повідомляється, що компанія планує спрямувати ці кошти на міжнародну експансію, включно з будівництвом заводу в Угорщині, створенням спільного підприємства в Іспанії зі Stellantis та проєктом в Індонезії.

Компанія, яка вже котирується на Шеньчженьській фондовій біржі, призначила провідними банками для угоди JPMorgan, Bank of America, CICC та China Securities International. Також до процесу приєднатися Goldman Sachs, Morgan Stanley та UBS.

У виданні звертають увагу на те, що американські банки беруть участь в угоді, попри те, що CATL потрапила до американського чорного списку через підозри у співпраці з китайськими військовими.

CATL уже вісім років поспіль лідирує на глобальному ринку акумуляторів для електромобілів. У 2024 році її частка становила 38%. Водночас компанія попередила про падіння доходів на 11% через зниження цін на продукцію.

Минулого року CATL отримала понад 50 млрд дол доходу, а її ринкова капіталізація в Шеньчжені становить близько 150 млрд дол.

Нагадаємо:

Найбільший у світі виробник акумуляторів CATL повідомив постачальникам, що готовий надати їм фінансову підтримку для прискорення технологічних інновацій у галузі матеріалів та обладнання для акумуляторів.

Китайська акумуляторна промисловість стикнулась з укрупненням підприємств, що призвело до зменшення інвестицій та виходу з неї менших гравців.