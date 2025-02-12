Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей выходит на биржу Гонконга

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей CATL подал заявку на вторичный листинг в Гонконге. Это может стать одним из крупнейших размещений акций в городе с 2021 года.

Об этом пишет Financial Times.

CATL, который является главным поставщиком Tesla, Volkswagen и других автогигантов, надеется привлечь до 7 млрд долл. При оптимальных рыночных условиях сумма может вырасти до 7,7 млрд долл, по оценкам Morgan Stanley.

Сообщается, что компания планирует направить эти средства на международную экспансию, включая строительство завода в Венгрии, создание совместного предприятия в Испании со Stellantis и проект в Индонезии.

Компания, которая уже котируется на Шэньчжэньской фондовой бирже, назначила ведущими банками для сделки JPMorgan, Bank of America, CICC и China Securities International. Также к процессу присоединиться Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS.

В издании обращают внимание на то, что американские банки участвуют в сделке, несмотря на то, что CATL попала в американский черный список из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими военными.

CATL уже восемь лет подряд лидирует на глобальном рынке аккумуляторов для электромобилей. В 2024 году ее доля составляла 38%. В то же время компания предупредила о падении доходов на 11% из-за снижения цен на продукцию.

В прошлом году CATL получила более 50 млрд долл дохода, а ее рыночная капитализация в Шэньчжэне составляет около 150 млрд долл.

Напомним:

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL сообщил поставщикам, что готов предоставить им финансовую поддержку для ускорения технологических инноваций в области материалов и оборудования для аккумуляторов.

Китайская аккумуляторная промышленность столкнулась с укрупнением предприятий, что привело к уменьшению инвестиций и выхода из нее меньших игроков.