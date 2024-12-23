"Нафтогаз" запустив нову свердловину

"Нафтогаз" увів в експлуатацію нову розвідувальну свердловину добовим дебітом 150 тис. куб. м газу.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

За її даними, глибина свердловини - 5400 м. На родовищі також розпочато будівництво майданчика для наступної розвідувальної свердловини.

"Збільшення видобутку газу має стратегічне значення для енергетичної безпеки нашої країни в умовах війни", - зазначив в. о. голови "Нафтогазу" Роман Чумак.

Нагадаємо:

У листопаді АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі.