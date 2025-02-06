НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом

Національне антикорупційне бюро проводить слідчі дії у бізнесмена Дениса Комарницького.

Про це повідомило ЕП джерело у НАБУ.

Джерело не надало подробиць щодо того, у чому підозрюється Комарницький. Співрозмовник додав, що обшуки проводяться "не тільки у Комарницького".

ОНОВЛЕНО. Пізніше пресслужба НАБУ повідомила, що Бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура "проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді".

Денис Комарницький — лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького. Його вилучили співробітники СБУ під час обшуків.

На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста. З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький є головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

У 2020 році в мережі з’явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. В розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.