На Дніпропетровщині ворог пошкодив інфраструктуру і житло: є загиблі і поранені

У Дніпропетровській області з вечора до ранку ворог понад 20 разів атакував три райони, пошкодивши інфраструктуру, будинки тощо: внаслідок російських атак троє людей загинули, є 15 постраждалих.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Синельниківському районі загинули троє людей, ще 14 дістали поранення, серед них — 11-річна дівчинка. Пошкоджено житлові будинки, магазини та автомобілі.

На Нікопольщині поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими ударами, повідомляє ДСНС.

Нагадаємо:

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що російські війська атакували критичну інфраструктуру Дніпра.