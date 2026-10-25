На Дніпропетровщині ворог пошкодив інфраструктуру і житло: є загиблі і поранені
У Дніпропетровській області з вечора до ранку ворог понад 20 разів атакував три райони, пошкодивши інфраструктуру, будинки тощо: внаслідок російських атак троє людей загинули, є 15 постраждалих.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Синельниківському районі загинули троє людей, ще 14 дістали поранення, серед них — 11-річна дівчинка. Пошкоджено житлові будинки, магазини та автомобілі.
На Нікопольщині поранено чоловіка, пошкоджено приватний будинок.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру.
Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені ворожими ударами, повідомляє ДСНС.
Нагадаємо:
Раніше голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що російські війська атакували критичну інфраструктуру Дніпра.