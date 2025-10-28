У МОЗ прокоментували обстріл одного з найбільших складів ліків

Міністерство охорони здоров'я не прогнозує дефіциту ліків через знищення внаслідок атаки РФ складу одного з найбільших дистриб'юторів країни "Оптіма-Фарм".

Про це заявив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов в ефірі телемарафону, пише МОЗ.

25 жовтня росіяни знищили офіс і великий складський комплекс з медичними препаратами компанії "Оптіма-Фарм". Представники компанії у коментарі для ЕП повідомляли, що на складі було близько 20% місячного запасу ліків в Україні.

"Враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян зруйнувати, компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, що забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається", – сказав Адаманов.

Він додав, що інші дистриб'ютори також переналаштовують свої маршрути, щоб гарантувати рівномірні поставки по країні.

За інформацією співрозмовників ЕП в уряді, МОЗ та Держлікслужба ведуть перемовини із "Оптіма-Фарм" після знищення складу, та прописали "дорожню карту", яка може передбачати певні пільги на розмитнення та проведення контролю якості. Також, міністерство контролює рух ліків, аби не виникло дефіциту.

"МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі здійснюють постійну координацію, щоб оперативно реагувати на запити й забезпечувати потребу в лікарських засобах там, де вона виникає.

У пріоритеті постачання – життєво необхідні препарати: антибіотики, інсуліни, онкопрепарати", – пояснили у МОЗ.

Як припустив Адаманов, через руйнування не лише складу, а й офісу компанії, "Оптіма-Фарм" потрібно ще принаймні два тижні, аби переналаштувати процеси.

"Упродовж цього часу можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит", – зазначив він.

Нагадаємо:

Після атаки дистрибʼютор призупинив доставку ліків з фармацевтичних заводів на другий склад у київському регіоні – у передмісті.

За інформацією ЕП, на фармринку припускають, що знищення складу може призвести до затримок у постачанні ліків, але очікують на швидке розвʼязання проблеми.

Це вже друга атака на "Оптіма-Фарм". 28 серпня росіяни вже обстрілювали фармацевтичний склад компанії.