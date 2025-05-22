Арештовано активи сина експрезидента АТ "Мотор Січ"

Активи сина колишнього президента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва заарештовано.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За результатами успішної операції Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України арештовано активи сина колишнього президента АТ "Мотор Січ", який разом із батьком підозрюється у легалізації грошових коштів, отриманих від продажу розкрадених активів компанії", – говориться у повідомленні.

За клопотанням правоохоронців арештовано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на більше десяти українських компанії та акції двох акціонерних товариств.

"Загальна сума цих активів, за попередніми даними, становить більше пів мільярда гривень. Серед арештованого майна цехи, де збирали гелікоптери, завод з виробництва шліфувального устаткування та інше майно", – повідомляє Офіс генепрокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що СБУ та ОГП спільно з правоохоронними органами Князівства Монако та Французької Республіки в Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі", який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії.

Як встановило розслідування, фігуранти незаконно привласнили контрольний пакет акцій держпідприємства, а потім продали його за 650 млн доларів.

За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам.

Як зазначають в СБУ, Для реалізації оборудки на той час керівник "Мотор Січі" організував інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизив вартість її акцій. Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син.

Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх зарубіжним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС.

Раніше повідомлялося, що ужовтні 2023 року СБУ спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства Олега Дзюби, які підозрюються в роботі на агресора. Обидва були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.