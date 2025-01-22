Мінекономіки: Україна застосує ШІ для пошуку вакансій і покращення зайнятості

Міністерство економіки України зосередило свою роботу на впровадженні штучного інтелекту (ШІ) для пошуку вакансій безробітним українцям, на подоланні перешкод для працевлаштування жінок та перенавчанні.

Про це йдеться на сайті відомства.

За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, Інститут Тоні Блера дослідив ринок праці в Україні та визначив основні інструменти для залучення українців до економічної активності.

"Ми залучаємо всесвітньо відомі інституції з багатим міжнародним досвідом, щоб впроваджувати найбільш ефективні політики посилення ринку праці. Інститут Тоні Блера презентував дев'ять напрямів, які можуть сприяти збільшенню зайнятості та економічної активності населення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - пояснює вона.

За словами Тетяни Бережної, наразі робота зосереджена на трьох основних напрямах: залучення ШІ до процесів пошуку вакансій і кадрів, подолання перешкод для працевлаштування жінок та перенавчання та опанування нових професій.

Зокрема, за дослідженням Інституту Тоні Блера, наразі 37% безробітних людей в Україні готові змінити професію або пройти перенавчання.

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