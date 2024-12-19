Мінекономіки оновило класифікатор: з'явилися нові професії та посади

Міністерство економіки внесло до класифікатора професій 50 нових професій і посад, що стосуються медицини, судової системи, прокуратури, медіа та інших сфер діяльності.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Мінекономіки скасувало 42 застарілі назви професій, серед яких інструктор з організації роботи народних дружин, викладач із соціальної педагогіки, прокурор-криміналіст, і змінило 34 професійні назви робіт.

"Професії та посади мають відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій у класифікаторі", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Спеціально, за пропозицією Міністерства охорони здоров'я осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров'я та внесено нові назви професій: нутриціолог та професіонал з медичної статистики.

Крім цього, класифікатор доповнено новим класифікаційним угрупованням - слідчі (поліція). До нього віднесли шість назв слідчих поліцейських: слідчий (поліція), старший слідчий в особливо важливих справах, слідчий-криміналіст (поліція) тощо .

У сфері правосуддя приведено у відповідність до законодавства 52 професії, а у сфері медіа - 18 професій.

У класифікатор внесли також інші назви професій, зокрема, автор текстів (копірайтер), автор промов, відеограф, майстер з експлуатації та ремонту роботизованих і мехатронних систем, оператор оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо.