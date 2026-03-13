Журналісти знайшли у власника готелю "Україна" 60 об'єктів нерухомості в Дубаї

Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа може бути одним із найбільших українських інвесторів у нерухомість Дубая.

Про це йдеться в матеріалі журналістів "Слідство.Інфо".

За даними витоку, на який посилаються журналісти, протягом останніх років Кріппа став власником понад 60 об'єктів у Дубаї — апартаментів, готельних номерів і вілл. Частина активів, зазначають автори, досі може залишатися у його власності, інша — могла бути продана.

Royal Atlantis Resort & Residences

У розслідуванні згадуються інвестиції в об'єкти в різних районах міста, зокрема житлові комплекси та готелі на кшталт Address Harbour Point, Address Sky View, The Palm Tower.

Address Harbour Point

Крім того у переліку журналістів фігурують Royal Atlantis Resort & Residences, а також низка інших проєктів у районі Palm Jumeirah і Dubai Marina.

Нагадаємо:

Інвестиційний фонд "АРС Кепітал" бізнесмена Максима Кріппи купує контрольний пакет корпоративних прав ТОВ "Грааль", яке володіє земельною ділянкою у центрі Києва.

Власник БЦ "Парус" і готелю "Україна" Максим Кріппа та Група компаній DIM фіналізували угоду про партнерство та співпрацю.