Торік релокувались понад 12 тисяч компаній: найпопулярніші напрямки переїзду

Торік 12 197 компаній змінили свою юридичну адресу 12 920 разів. За рік таких міграцій побільшало на 11% — втім це все ще менше, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Опендатабот.

Згідно з аналітикою, найактивніше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі — майже кожна третя компанія з переліку: 3 798 бізнесів. Наслідують компанії зі сфери будівництва будівель (732 компанії або 6%), нерухомості (645 або 5%), сільського господарства (639 або 5%) та роздрібної торгівлі (526 або 4%).

Зазначається, що найбільше компаній переїхали з Києва до Київської області — 779. У зворотному напрямку, з області до столиці, — 663 компанії. Також серед лідерів маршрути Київ → Дніпропетровщина (565), Київ → Харківщина (521) та Дніпропетровщина → Київ (501).

Загалом найбільше релокацій було здійснено саме з Києва — 12 558. Це 30% від усіх переміщень. Далі йдуть Дніпропетровщина (4 200 або 10%), Одещина (2 884 або 7%), Київщина (2 755 або 7%) та Харківщина (2 336 або 6%), йдеться в аналітиці.

Серед регіонів, куди бізнес переїжджає, то Київ також лідирує — 11 765 компаній або 28,3% усіх релокацій обрали саме столицю. До Дніпропетровщини переїхали 4 048 компаній (10%), до Харківщини — 2 889 (7%), до Одещини — 2 880 (6,9%), до Київщини — 2 729 (6,6%).

Як йдеться в дослідженні, попри значну кількість релокації, компаній побільшало лише у 8 регіонах. Так, найбільше бізнесів додалось на прифронтових Харківській (+553) та Запорізькій областях (+419 бізнесів).

Також приріст зафіксовано на Львівщині: +213, Сумщині (+177), Закарпатті (+105), Херсонщині (+95), Житомирщині (+53) та Івано-Франківщині (+48).

Водночас у 19 регіонах компаній поменшало. Найбільший відтік зафіксовано у Києві: −793 компанії. Також втратили Донецька область (-155), Дніпропетровська (-152), Волинська (-101) та Луганська (-85).

