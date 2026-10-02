Книгарням компенсуватимуть оренду: скільки претендентів на виплати

Уряд надаватиме держсубсидію навідшкодування витрат на оренду приміщень для книгарень, але поки на неї можуть претендувати 43 із 376 зареєстрованих компаній та 502 з 2 055 ФОПів.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Уряд 28 вересня ухвалив постанову, яка запускає державну субсидію на відшкодування витрат на оренду приміщень для книгарень.

На першому етапі програмою зможуть скористатися незалежні книгарні, які працюють у громадах із населенням до 100 тис. осіб.

Компенсацію виплачуватимуть за попередній квартал. Перші виплати книгарні зможуть отримати у першому кварталі 2027 року за оренду у четвертому кварталі 2026 року.

Отриману компенсацію книгарні мають спрямувати на закупівлю книжок або оплату вже реалізованих видань – механізм має підтримати не лише книгарні, а й видавництва.

В Україні за КВЕД "Роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах" зареєстровано 376 юридичних осіб та 2 055 ФОПів, зазначає VKURSI.

Аналітики окремо дослідили географію державної реєстрації юридичних осіб та ФОПів із профільним КВЕДом і зіставили її з територіальним критерієм першого етапу програми — населенням громади до 100 тис. осіб.

Серед юридичних осіб у громадах із населенням до 100 тис. жителів зареєстровані 43 із 376 компаній, або 11,4%. Серед ФОПів частка майже втричі вища: у таких громадах зареєстровані 502 фізичні особи-підприємці або 24,4%.

Дані без урахування суб'єктів, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.

"Водночас ці показники характеризують саме географію державної реєстрації бізнесу, а не фактичне розташування книгарень.

Юридична адреса компанії або місце реєстрації ФОП може не збігатися з місцем ведення діяльності", – зауважують аналітики. Крім того, одна юридична особа може мати кілька книгарень у різних населених пунктах.

Право на участь у програмі залежатиме від фактичного місця роботи книгарні та відповідності іншим установленим вимогам.

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Чистий дохід юридичних осіб у сфері роздрібної книготоргівлі за підсумками 2025 року становив 1,09 млрд грн — майже втричі більше, ніж у 2022 році.

Водночас зростання доходів не супроводжувалося покращенням фінансового результату: сукупний збиток компаній за рік становив 51,6 млн грн.

Востаннє сукупний фінансовий результат був позитивним у 2022 році — тоді чистий прибуток становив 7,3 млн грн.

У 2023 році чистий дохід зріс до 491 млн грн, а збиток становив 1,4 млн грн. У 2024 році дохід сягнув 868 млн грн, а збиток збільшився до 29,1 млн грн.

У 2025 році дохід зріс ще на чверть, тоді як збиток — майже вдвічі. У 2026 році книжковий ринок зазнав значних втрат через російські атаки.

За даними Економічної правди, лише у липні–серпні під ударами опинилися щонайменше дев'ять компаній книжкового сектору, а опосередкованих втрат зазнали десятки підприємств.

За два місяці було знищено близько 13 млн книжок — приблизно третину річної пропозиції ринку.

За оцінкою голови правління Української видавничої асоціації Артема Біденка, вартість знищених книжок становить щонайменше 2 млрд грн. Пошкоджені приміщення та обладнання до цієї суми не входять.

Крім втрат від обстрілів, галузь стикається зі скороченням попиту та складною економікою роботи книгарень. У 2026 році про закриття окремих точок повідомляли книгарні у Києві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах.

Серед проблем учасники ринку називають, зокрема, орендне навантаження та зниження продажів.

Нагадаємо:

У ніч проти 28 серпня Росія обстріляла склад із книжками видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Російський безпілотник 28 серпня влучив у склад із книжками Readeat, Book.ua, знищено наклади Vivat та інших видавців.

За два місяці росіяни знищили близько 33% річного обсягу випуску книг: у липні – 1,5 млн примірників, у серпні – 10 млн. Постраждали десятки видавництв та книгарень, а також сотні шкіл, адже через атаки згоріли 9% нових підручників.