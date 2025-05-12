Китай увеличил импорт российской и иранской нефти "про запас" - Reuters

В течение первых месяцев года импорт сырой нефти в Китай несколько вырос, но восстановление скорее связано с ростом запасов, чем с признаком улучшения спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейший в мире импортер нефти в апреле зафиксировал поступление 11,69 млн баррелей в сутки, что немного ниже мартовских 12,1 млн б/с, но на 7,5% выше, чем 10,88 млн б/с за тот же месяц прошлого года, сообщает агентство, проанализировав данные таможни.

Мартовский импорт был самым высоким с августа 2023 года, а относительно высокие показатели апреля позволили увеличить объемы импорта за первые четыре месяца года до 11,83 млн баррелей в сутки, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года

"Но, похоже, движущей силой роста импорта в марте и апреле было наличие грузов со скидками из Ирана и России - двух стран, которые попали под новые санкции, введенные Соединенными Штатами", - пишет Reuters.

Восстановление импорта сырой нефти в Китае является более "медвежьим", чем "бычьим" фактором, говорится в статье.

По данным Kpler, морской импорт Китая из России составил 1,38 млн баррелей в сутки в апреле и 1,22 млн баррелей в сутки в марте, что является самым высоким показателем с октября прошлого года.

Импорт из Ирана оценивался Kpler на уровне 743 тыс баррелей в сутки в апреле, по сравнению с 1,39 млн баррелей в сутки в марте, что было самым высоким показателем с октября.

Reuters считает, что импорт из Ирана оказался под давлением в апреле из-за того, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Тегеран с целью ограничить его ядерную программу.

"Вопрос в том, как долго китайские покупатели будут оставаться осторожными в отношении покупки иранской нефти, или, иначе говоря, сколько времени им понадобится, чтобы найти способы обойти последние санкции и возобновить импорт из Тегерана", - пишет агентство.

Ту же динамику Reuters видит и в отношении российской нефти. Китайский импорт резко упал после введения в январе новых санкций против судов, перевозивших российскую нефть, администрацией бывшего президента США Джо Байдена. В феврале морской импорт Китая из России упал до самого низкого уровня за последние 26 месяцев, когда Kpler оценил поставки в 970 тыс баррелей в сутки.

Напомним:

Ранее сообщалось, что цена на российскую нефть в рублях опустилась ниже 4 тыс. рублей за баррель - это самый низкий показатель за последние два года и на 40% меньше, чем предусмотрено в государственном бюджете.

По подсчетам Reuters, средняя цена смеси Urals и ESPO упала до $48,92 за баррель, или 3,9 тыс. рублей. Это меньше заложенного в бюджет РФ показателя - 6,7 тыс. рублей.

Это стало самой низкой ценой с мая 2023 года, и она также значительно ниже обновленного правительственного прогноза - 5 281 рубль за баррель, который используется для расчета налогов.

Также ранее сообщалось, что российский экспорт нефти несколько снизился в феврале после введения нового пакета санкций США, в то же время цены на нефть РФ упали. Российские производители экспортировали 7,28 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что лишь на 100 тысяч баррелей меньше, чем в январе.

В начале января США ввели жесткие на тот момент ограничения на российскую нефтяную отрасль.