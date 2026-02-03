Кількість успішних ідентифікацій через систему BankID зросла на чверть – НБУ

Кількість успішних електронних ідентифікацій у системі BankID НБУ, яка налічує 39 банків-ідентифікаторів та 112 надавачів послуг, за підсумками 2025 року збільшилася на 25%.

Про це інформує Національний банк України.

"Кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних – на 26% та досягла 102,9 млн", – зазначено у повідомленні.

У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у держсекторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів – надавачів послуг.

Станом на початок 2026 року система BankID НБУ налічує 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів – надавачів послуг (з них 97 – комерційні установи та 15 – некомерційні).

"Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку "Діяˮ, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку "Резерв+", – зазначає НБУ.

Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

"Система BankID НБУ залишається ефективним інструментом постачання електронної ідентифікації для дистанційних сервісів у різних сферах", – зазначила Ольга Василєва, заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

У 2025 році оновлено низку документів, які регулюють використання Системи BankID НБУ та спрямовані на посилення безпеки, зручності користування системою та розширення кола абонентів.

Зокрема, оптимізували та пришвидшили процедуру приєднання до системи нових абонентів. Було здійснено перехід на нову версію специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом системи BankID для посилення безпеки та захисту персональних даних користувачів.

Також оптимізовано міжабонентські тарифи, що сприяє підвищенню економічної привабливості використання системи для бізнесу та розширенню низки електронних послуг, які громадяни можуть отримати дистанційно, зазначає НБУ.

Нагадаємо:

У 2023 році Національний банк створив онлайн-сервіс, за допомогою якого громадяни можуть отримати інформацію з Кредитного реєстру НБУ про видані на їхнє ім'я кредити, здійснивши авторизацію за допомогою Системи BankID НБУ.

Раніше Національний банк на період дії воєнного стану в Україні скасував тарифи за послуги, що надаються ним у системі BankID.

Раніше Національний банк України запустив опцію дистанційного відкриття банківських рахунків. Повідомлялося, що банківські сервіси стануть доступні на сайтах фінустанов, підключених до BankID.