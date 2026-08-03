Бум ШІ підняв вартість Amazon вище $3 трильйонів

Ринкова капіталізація Amazon у понеділок уперше перевищила $3 трлн після сильних фінансових результатів та прискорення зростання хмарного бізнесу компанії.

Про це повідомляє Reuters.

На торгах акції Amazon зросли на 5%, до рекордних $285,01. Від початку року вони подорожчали більш ніж на 23%.

Минулого тижня акції компанії продемонстрували найбільше одноденне зростання з квітня 2012 року. Amazon показала найшвидше зростання хмарного бізнесу за понад чотири роки та підвищила прогноз річних капітальних витрат.

За словами головного ринкового стратега Nationwide Марка Гакетта, результати Amazon і Microsoft свідчать, що найбільші технологічні компанії не починають скорочувати інвестиції у штучний інтелект. Це стало позитивним сигналом для всього ринку.

Акції Microsoft у понеділок зросли на 4%, Meta — на 6%, Alphabet — на 3,6%, Oracle — на 5%. Водночас інвестори почали чіткіше розділяти переможців та аутсайдерів ШІ-перегонів: Tesla й Alphabet зафіксували від'ємні грошові потоки, а вільний грошовий потік Meta скоротився на 91%.

Раніше капіталізація у $3 трлн підкорялася Apple, Microsoft, Alphabet і Nvidia. Найдорожчою компанією світу залишається Nvidia, яку оцінюють приблизно у $5 трлн.

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Нагадаємо:

У жовтні 2025 року акції Amazon зросли на 12% після прискорення хмарного бізнесу на тлі попиту на ШІ.

28 липня Apple стала другою компанією у світі з капіталізацією $5 трлн після Nvidia.