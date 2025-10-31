Акції Amazon злетіли на 12%: ШІ розганяє найшвидше зростання хмарного бізнесу за роки

Акції Amazon у п'ятницю зранку зросли на 12% після того, як хмарний бізнес компанії показав найсильніше квартальне зростання майже за три роки.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Папери рвонули вгору після того, як Amazon Web Services у четвер відзвітувала про стрибок виручки на 20% — до $33 млрд — завдяки буму попиту на обчислювальні потужності для ШІ.

Зростання AWS, що надає в оренду серверні ресурси бізнесам, перевищило оцінки аналітиків ($32,4 млрд) і заспокоїло інвесторів, стурбованих, що найбільший у світі хмарний провайдер втрачає позиції на користь Microsoft і Oracle.

Результати стали бажаною підтримкою для акцій техгіганта: до п'ятничного стрибка папери Amazon з початку року зросли лише на 1,6% проти +22% у індексу Nasdaq Composite.

Сукупна виручка Amazon за три місяці до кінця вересня зросла на 13% — до $180,2 млрд, чистий прибуток — майже на 40%, до $21,2 млрд р/р.

І виручка, і прибуток перевершили очікування Уолл-стріт у $178 млрд і $17 млрд відповідно (Visible Alpha).

Нагадаємо:

Американський технологічний гігант Amazon заявив про намір скоротити 14 тисяч співробітників, що становить 4% штату, через прагнення збільшити інвестиції у створення ШІ-інфраструктури.