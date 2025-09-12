Індустріальний парк у Дніпрі веде перемовини з першими потенційними орендарями

Індустріальний парк Innovation Forpost у Дніпрі, який завершує реконструкцію промислових будівель, веде перемовини з першими двома потенційними орендарями – підприємствами харчової промисловості.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Індустріальний парк у Дніпрі залучає перших інвесторів. Наразі ведуться переговори з двома потенційними учасниками парку, які готуються розмістити свої виробництва у реконструйованих приміщеннях. Обидва підприємства працюють у харчовій промисловості", – зазначив Кисилевський.

Повідомляється, що наразі завершується реконструкція двох промислових будівель загальною площею 3,5 тис. кв. м.

Також триває будівництво підстанції потужністю 16,5 МВт. Крім того, проєкт передбачає будівництво 4,6 км внутрішніх доріг та проїздів, 2,3 км водогону, а також дощової та побутової каналізації, внутрішніх електромереж та благоустрій.

Нагадаємо:

У 2024 році Мінекономіки виділило Innovation Forpost 150 млн грн із необхідних 326,9 млн грн для будівництва трансформаторної підстанції.

Індустріальний парк Innovation Forpost зареєстрований 2018 року. Керуюча компанія – КП "Агентство розвитку Дніпра" Дніпровської міськради.