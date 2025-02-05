Індія звинувачує Kia в ухиленні від сплати податків на суму понад 150 мільйонів доларів

Індія звинуватила південнокорейського автовиробника Kia в ухилянні від сплати податків на суму 155 мільйонів доларів шляхом неправильної класифікації імпорту компонентів.

Про це пише Reuters.

У квітні 2024 року податківці надіслали індійському підрозділу Kia конфіденційне повідомлення про ймовірне ухилення від сплати податків на суму 13,5 мільярдів рупій.

Злочин полягав у неправильному декларуванні імпорту компонентів для складання розкішного мінівена Carnival, вартістю близько 73 500 доларів, який є одним з найдорожчих в Індії.

Компанія Kia India повідомила, що надала "детальну відповідь, підкріплену вичерпними доказами та документами, що підтверджують" її позицію, і що влада все ще розглядає це питання.

Повідомляється, що іноземні компанії в Індії стикаються з незручностями через високі податки та тривалі розслідування.

Наприклад, Tesla публічно поскаржилася на високі податки на імпортовані електромобілі, а Volkswagen минулого тижня подав до суду через вимогу сплатити рекордні 1,4 мільярда доларів податків, які він назвав "неймовірно величезними".

Індійські податкові правила можуть вимагати від Kia сплатити до 310 мільйонів доларів, якщо вона програє спір, або приблизно вдвічі більшу суму, ніж ухилилася від сплати податків, через штраф та пеню.

Нагадаємо:

Південнокорейський виробник автомобілів KIA відкликає тисячі своїх американських автомобілів через неправильне спрацьовування подушок безпеки через пошкодження електропроводки.