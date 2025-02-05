Индия обвиняет Kia в уклонении от уплаты налогов на сумму более 150 миллионов долларов

Индия обвинила южнокорейского автопроизводителя Kia в уклонении от уплаты налогов на сумму 155 миллионов долларов путем неправильной классификации импорта компонентов.

Об этом пишет Reuters.

В апреле 2024 года налоговики направили индийскому подразделению Kia конфиденциальное сообщение о вероятном уклонении от уплаты налогов на сумму 13,5 миллиардов рупий.

Преступление заключалось в неправильном декларировании импорта компонентов для сборки роскошного минивэна Carnival, стоимостью около 73 500 долларов, который является одним из самых дорогих в Индии.

Компания Kia India сообщила, что предоставила "подробный ответ, подкрепленный исчерпывающими доказательствами и документами, подтверждающими" ее позицию, и что власти все еще рассматривают этот вопрос.

Сообщается, что иностранные компании в Индии сталкиваются с неудобствами из-за высоких налогов и длительных расследований.

Например, Tesla публично пожаловалась на высокие налоги на импортируемые электромобили, а Volkswagen на прошлой неделе подал в суд из-за требования уплатить рекордные 1,4 миллиарда долларов налогов, которые он назвал "невероятно огромными".

Индийские налоговые правила могут потребовать от Kia уплатить до 310 миллионов долларов, если она проиграет спор, или примерно вдвое большую сумму, чем уклонилась от уплаты налогов, через штраф и пеню.

Напомним:

Южнокорейский производитель автомобилей KIA отзывает тысячи своих американских автомобилей из-за неправильного срабатывания подушек безопасности из-за повреждения электропроводки.