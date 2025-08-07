Активи генарала РФ Капашина в Полтаві отримали нового управителя

За результатами відкритого конкурсу управителем арештованим майном, що належало генералу збройних сил рф Валерію Капашину, стало ТОВ "ВОЄДЖЕР ПЛЮС".

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

До складу активів входять об’єкти нерухомості за такими адресами в місті Полтава:

вул. Жовтнева, буд. 62

вул. Фрунзе, буд. 2

вул. Чорновола В’ячеслава (колишня Куйбишева), буд. 5а

вул. Комсомольська, буд. 36

вул. Гоголя, буд. 12

вул. Фрунзе, буд. 21

АРМА прогнозує чергові оскарження результатів конкурсу з боку ТОВ "ЗАВ ПОЛТАВА" — компанії, яку Антимонопольний комітет України визнав особою, опосередковано пов’язаною з власником активу Капашиним.

Попри те, що ТОВ "ЗАВ ПОЛТАВА" взагалі не мала права на прийняття участі у конкурсах, антимонопольне законодавство не обмежує таку особу в праві на подання скарг до АМКУ, які затягують процес відбору управителя для арештованих активів.

Нагадаємо:

В серпні 2023 року Служба безпеки арештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина в Полтавській області на понад мільярд гривень.

В квітні 2025 року АРМА виставило на Prozorro сім тендерів для відбору управителів арештованого майна російського генерала Валерія Капашина.

В травні 2025 року АРМА знайшло управителя для трьох об'єктів нерухомості, що належать російському генералу Валерію Капашину в Полтаві.