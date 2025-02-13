Головний бухгалтер "Надр України" отримав підозру через збитки компанії у майже 2,8 мільйона гривень

Слідчі Національної поліції оголосили про підозру головному бухгалтеру "Надр України" через службову недбалість якого компанія зазнала майже 2,8 млн грн збитків.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у місті Києві.

Слідчі встановили, що компанія "Надра України" мала в користуванні будівлі та земельну ділянку у центрі міста, які у 2007 році на підставі договору купівлі-продажу перейшли у власність декількох приватних компаній.

За даними слідства, службовець, перебуваючи на посаді головного бухгалтера "Надр України", достовірно знаючи, що дані об’єкти продані й компанія ні ними, ні земельною ділянкою, на якій вони розташовані, не користується, протягом 2018 - 2022 років складав та підписував документи на сплату земельного податку. Відтак, на основі поданих службовцем документів, компанія щороку безпідставно сплачувала кошти за об’єкти, якими фактично не користувалася, а сума збитків склала майже 2,8 млн грн.

Слідчі, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, повідомили службовцю про підозру в службовій недбалості.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Бюро економічної безпеки викрило підрядників органів місцевого самоврядування, які не зареєстрували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.