Главный бухгалтер "Надр Украины" получил подозрение из-за убытков компании в почти 2,8 миллиона

Следователи Национальной полиции объявили о подозрении главному бухгалтеру "Надр Украины" из-за служебной халатности которого компания понесла почти 2,8 млн грн убытков.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в городе Киеве.

Следователи установили, что компания "Надра Украины" имела в пользовании здания и земельный участок в центре города, которые в 2007 году на основании договора купли-продажи перешли в собственность нескольких частных компаний.

По данным следствия,служащий, находясь на должности главного бухгалтера "Недр Украины", достоверно зная, что данные объекты проданы и компания ни ими, ни земельным участком, на котором они расположены, не пользуется, в течение 2018 - 2022 годов составлял и подписывал документы на уплату земельного налога. Следовательно, на основе представленных служащим документов, компания ежегодно безосновательно платила средства за объекты, которыми фактически не пользовалась, а сумма убытков составила почти 2,8 млн грн.

Следователи, под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, сообщили служащему о подозрении в служебной халатности.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним:

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