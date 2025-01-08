Фінансовий ринок поповнився 5 компаніями за місяць, 21 пішла – НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у грудні 2024 року зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

На ринок увійшли 5 нових компаній, але 21 було виключено з реєстрів.

Станом на 1 січня 2025 року на небанківському фінансовому ринку працювало 1171 компанія. Їх кількість за категоріями:

479 фінансових компаній (було 489).

55 non-life страховиків (було 57), 10 life-страховиків (було 11) та 1 страховик з особливим статусом.

109 ломбардів (було 111).

104 кредитні спілки (було 108).

1 лізингодавець (без змін).

44 страхових брокери (було 43).

73 колекторських компаній (було 71).

Кількість банківських груп скоротилася з 16 до 15, тоді як небанківських фінансових груп зросла з 31 до 40.

На платіжному ринку продовжують функціонувати:

15 платіжних систем, створених резидентами (було 16), та 14 міжнародних платіжних систем (без змін).

18 платіжних установ.

12 фінансових установ із правом на надання платіжних послуг.

1 банк-емітент електронних грошей.

1 оператор поштового зв'язку.

Також на ринку платіжних послуг діють 49 комерційних агентів (було 50) і 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).