Магазини "Епіцентру" відновили роботу після масштабної хакерської атаки

Компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Водночас цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом дня більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.

"На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з реєстрами бухгалтерського обліку", - додали у пресслужбі.

Водночас фахівці продовжують роботу над усуненням наслідків хакерської атаки.

Нагадаємо:

У ніч на 28 квітня 2025 року у мережі торговельних центрів Епіцентр стався технічний збій, який вплинув на роботу торгової мережі