Магазины "Эпицентра" возобновили работу после масштабной хакерской атаки

Компании "Эпицентр К" удалось восстановить работу всех торговых центров сети после хакерской атаки, произошедшей в ночь на 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В то же время целенаправленная атака злоумышленников привела к серьезным последствиям для инфраструктуры компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня большинство торговых объектов торговой сети работали с перебоями, однако сейчас все крупные торговые центры компании восстановили стабильную работу.

"К сожалению, остаются некоторые сложности с функционированием ряда малоформатных торговых объектов. Также нерешенными остаются проблемы с реестрами бухгалтерского учета", - добавили в пресс-службе.

В то же время специалисты продолжают работу над устранением последствий хакерской атаки.

Напомним:

В ночь на 28 апреля 2025 года в сети торговых центров Эпицентр произошел технический сбой, который повлиял на работу торговой сети