УП 100: Бізнес – оголошено членів експертного журі

До двадцятиріччя "Економічної правди" ми збираємо заявки до рейтингу "УП 100: Бізнес". Критерії відбору лауреатів: рентабельність, створення та підтримка робочих місць, доброчесність, відповідність ESG-стандартам (довкілля, соціальна сфера та управління).

Членами та членкинями експертного журі стануть:

Анна Дерев'янко , виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Геннадій Чижиков , президент Торгово-промислової палати України

Владислав Рашкован , виконавчий директор від України в Міжнародному валютному фонді

Роксолана Підласа , голова комітету Верховної Ради з питань бюджету

Наталія Шаповал , керівниця KSE Institute

Андрій Федорів , засновник FEDORIV Group

Айварас Абромавичус , колишній міністр економіки та колишній голова "Укроборонпрому"

Лауреатів визначить професійне журі та редакція "Економічної правди" в галузях: ІТ, Мілтек, Агро, Промисловість, Енергетика, Будівництво, Торгівля, Фінанси, Послуги.

Окремо відзначать представників малого бізнесу, які поділяють принципи ринкової економіки, створюють і підтримують робочі місця, допомагають Силам оборони та ветеранам.

Прийом заявок триває до 5 березня 2026 року. Для номінування бізнесів заповніть форму за посиланням.