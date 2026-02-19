УП 100: Бізнес – оголошено членів експертного журі
До двадцятиріччя "Економічної правди" ми збираємо заявки до рейтингу "УП 100: Бізнес". Критерії відбору лауреатів: рентабельність, створення та підтримка робочих місць, доброчесність, відповідність ESG-стандартам (довкілля, соціальна сфера та управління).
Членами та членкинями експертного журі стануть:
- Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації
- Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України
- Владислав Рашкован, виконавчий директор від України в Міжнародному валютному фонді
- Роксолана Підласа, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету
- Наталія Шаповал, керівниця KSE Institute
- Андрій Федорів, засновник FEDORIV Group
- Айварас Абромавичус, колишній міністр економіки та колишній голова "Укроборонпрому"
Лауреатів визначить професійне журі та редакція "Економічної правди" в галузях: ІТ, Мілтек, Агро, Промисловість, Енергетика, Будівництво, Торгівля, Фінанси, Послуги.
Окремо відзначать представників малого бізнесу, які поділяють принципи ринкової економіки, створюють і підтримують робочі місця, допомагають Силам оборони та ветеранам.
Прийом заявок триває до 5 березня 2026 року. Для номінування бізнесів заповніть форму за посиланням.