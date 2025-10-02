Україна експортуватиме більше молочки до ЄС тільки за умови вільної торгівлі

Виконавчий директор "Спілки молочних підприємств України" Арсен Дідур заявив, що за умов повної вільної торгівлі частка експорту української молочної продукції до ЄС може перевищити 50%

Про це він повідомив під час щорічного експортного форуму "Український експорт: крізь терни до ЄС" від ЕП та ЄП.

За його словами, за 8 місяців цього року частка ЄС в експорті молочки становила 47%, 53% - в інші країни світу.

Це пов'язано з тим, що 6 червня закінчилися умови автономних торговельних преференцій, і за півтора місяця молочка вичерпала квоти, які випливають з угоди про асоціацію з ЄС.

"Зараз ми можемо постачати тільки ті позиції, які не підпадають під квоти. Тому ми змушені переправляти експорт на інші країни", - каже Дідур.

Він додав, що українська молочка та партнери в ЄС виступають за повну лібералізацію ринку молочної продукції.

"Якщо в нас буде зона вільної торгівлі з ЄС, суттєва частка українського експорту, 50 і вище відсотків, йтимуть до ЄС", - стверджує Дідур.

Але якщо квоти залишаться, частка ЄС в експорті України становитиме 30-35%.

Нагадаємо:

6 червня "торговий безвіз" з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти. Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Перші автономні торговельні заходи набули чинності 4 червня 2022 року терміном на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти і торговельні обмеження для українських товарів. Тому їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року і 6 червня 2024 року.

Скасування торговельних преференцій з боку Європейського Союзу коштуватиме Україні 700 мільйонів доларів у 2025 році.