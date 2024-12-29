Кицмей з партнерами та ексочільником Львівської ОДА купив гірськолижний курорт – Forbes Ukraine

Cпівзасновник та член Ради директорів компанії SoftServ Тарас Кицмей разом із партнерами та колишнім очільником Львівської ОДА і засновником ТМ "Моршинська" Миколою Кмітем викупили гірськолижний курорт "Плай" у Львівській області.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Як повідомляє Forbes, гірськолижний комплекс "Плай" розташований у 20 кілометрах від селища Славсько.

"Курорт має три готелі, мотель, окремі котеджі для проживання. В готелях близько 160 номерів на 300 людей, не враховуючи котеджі, в яких можуть проживати до 10 людей.

Інфраструктура містить п’ять ресторанів, спа-центр, два літні басейни, конференц-комплекс, критий спортивно-розважальний комплекс, лижну школу, боулінг тощо. На території також працює музей і церква", – йдеться у повідомленні Forbes Ukraine із посиланням на Миколу Кмітя.

У виданні додають, що протяжність гірськолижних трас сягає 5 кілометрів. Для порівняння, у Буковелі – 68 км.

Як повідомляє Forbes, з вересня 2024 року курортом володіють ексочільник Лвьвівської ОВА, співзасновник ТМ "Моршинська" та голова ради директорів агрохолдингу "МУККО" Микола Кміть разом із співвласниками SoftServ Тарасом Кицмеєм, Олегом Денисом та Ярославом Лубінцем.

Кміть володіє 20%, Кицмей та партнери не розголошують свої частки.

Раніше комплексом володів Михайло Ватагович, за інформацією Zaxid.net, кум Віктора Ющенка.

Партнери не розголошують вартість угоди. Forbes Ukraine припускає, що вона може сягати 10-15 млн дол.

"Це приблизна вартість землі і нерухомості, без підготовки спусків і обладнання", – йдеться у повідомленні.

За словами Кицмея, купівля є продовженням "руху у готельно-ресторанному напрямі". За його словами, завдання на сезон 2024-2025 – запустити катання, у довгостроковій перспективі – цілорічний сімейний відпочинок.

За словами Миколи Кмітя, курорт потребує інвестицій у 400 млн.

"В курорті потрібно провести додаткову електроенергію, збільшити протяжність трас з 5 до 30 км, розширити кількість готелів. Хочемо, щоб курорт вийшов на високу капіталізацію, для цього треба мати 400-500 номерів", – пояснює Кміть.

Лижний сезон у "Плаї" розпочався 30 листопада вже із новими власниками.