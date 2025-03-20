Типографію "Фактор-Друк" в Харкові відновили після російського обстрілу

Типографію "Фактор-Друк" в Харкові відновили після того, як вона була зруйнована під час ворожого обстрілу 23 травня 2024 року.

Про це йдеться в дописі у Facebook першої віцепрем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

"Друкарню Фактор-Друк відновлено. Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі", – написала вона.

За її словами, друкарню вдалось відновити за підтримки Фонду Говарда Баффета.

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Нагадаємо:

Після обстрілу друкарні "Фактор-друк" у Харкові 23 травня 2024 року було знищено понад 50 тисяч книг, постраждали як мінімум три видавництва: "Vivat", "Клуб сімейного дозвілля" ("КСД") та "Ранок".