Держстат виніс на обговорення проєкт заміни реєстру підприємств

У грудні минулого року Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції

Нагадаємо:

Громадське обговорення триватиме до 25 травня 2025 року.

У документі зазначено, що зміни сприятимуть модернізації офіційної статистики. І нова система буде частиною ширшої реформи цифровізації державного управління в рамках євроінтеграції України.

Це також дозволить їм діяти в межах єдиних вимог, але не чинитиме впливу на їх інтереси, підкреслює служба статистики.

"Прийняття проєкту акта усуває розбіжності між нормами чинного законодавства та нормативно-правових актів, чим надасть підприємствам і організаціям більшого розуміння питань їх державної реєстрації та ідентифікації", говориться у повідомленні.

Натомість розпорядження Кабінету Міністрів України передбачає перехід на єдину цифрову систему ідентифікації суб’єктів господарювання. Запланований поступовий перехід на цю єдину цифрову систему, яка має бути прозорою та зручною.

Про це повідомляє пресслужба Держстату.

Державна служба статистики України винесла на громадське обговорення проєкт про припинення дії Єдиного державного реєстру підприємств і організацій.

У 2019 році Міністерство юстиції видало наказ, яким передбачено відкриття єдиного реєстру підприємців та компаній у повному обсязі. Що дозволило українцям слідкувати за рядом нових параметрів: номером реєстрації ФОП, підписантами, філіями.

Міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила тоді, що відновлення єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, підприємств буде пріоритетом.