Госстат вынес на общественное обсуждение проект замены реестра предприятий

Государственная служба статистики Украины вынесла на общественное обсуждение проект о прекращении действия Единого государственного реестра предприятий и организаций.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Вместо этого распоряжение Кабинета Министров Украины предусматривает переход на единую цифровую систему идентификации субъектов хозяйствования. Запланирован постепенный переход на эту единую цифровую систему, которая должна быть прозрачной и удобной.

"Принятие проекта акта устраняет разногласия между нормами действующего законодательства и нормативно-правовых актов, чем предоставит предприятиям и организациям большего понимания вопросов их государственной регистрации и идентификации", говорится в сообщении.

Это также позволит им действовать в рамках единых требований, но не будет оказывать влияния на их интересы, подчеркивает служба статистики.

В документе указано, что изменения будут способствовать модернизации официальной статистики. И новая система будет частью более широкой реформы цифровизации государственного управления в рамках евроинтеграции Украины.

Общественное обсуждение продлится до 25 мая 2025 года.

Напомним:

В 2019 году Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Что позволило украинцам следить за рядом новых параметров: номером регистрации ФЛП, подписантами, филиалами.

В декабре прошлого года Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила тогда, что восстановление единого государственного реестра физических и юридических лиц, предприятий будет приоритетом.