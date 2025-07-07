Вибухи під Житомиром стались на складах з незаконно виготовленою вибуховою речовиною – Нацполіція

Влітку 2024 року з метою отримання прибутку 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Національна поліція.

За даними поліції, готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

7 липня правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні низки злочинів Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляється, через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.

За інформацією поліції, увечері 2 липня в селі Березиній Житомирського району, поблизу автошляху Київ-Чоп, сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще 83 – отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо:

Як спочатку повідомила Житомирська міськрада, 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці.

Згодом уточнили, що вибух стався не на автозаправці, як повідомлялося раніше, а на іншому поруч розташованому об'єкті поблизу траси в напрямку Києва, за кільцевою дорогою – поблизу населеного пункту Березина.