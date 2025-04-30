McDonald’s та Coca-Cola розповіли, чи мають наміри повертатися у РФ

Компанії McDonald’s і Coca-Cola заявили, що досі вбачають ризики для ведення бізнесу в Росії, що свідчить про те, що великі компанії США залишаються обережними щодо інвестицій у цю країну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У своєму листі для B4Ukraine McDonald’s повідомила, що продовжує дотримуватися підходу з п’яти питань, на основі яких у 2022 році було ухвалено рішення залишити Росію після вторгнення цієї країни в Україну.

"Принципи, що лежать в основі цих питань і на яких ґрунтувалося наше рішення "деархувати" (прибрати бренд McDonald’s із) важливий ринок і продати наш портфель ресторанів у Росії, залишаються актуальними й сьогодні", — зазначено в листі, підписаному Джоном Беннером, головним директором із впливу на глобальному рівні в McDonald’s.

Водночас Coca-Cola вказала у своєму листі, що "санкційні режими та інші юридичні перешкоди залишаються чинними, що впливає на будь-які роздуми про повернення на російський ринок".

Для McDonald’s критеріями для ухвалення рішення про повернення були: чи є законною діяльність у Росії, чи має компанія свободу ведення бізнесу, чи це сприяє репутації бренду, чи відповідає цінностям компанії, і чи це має економічний сенс.

У 2022 році, за словами Беннера, "відповідь на всі ці питання була негативною".

Coca-Cola пообіцяла вийти з російського ринку після вторгнення, хоча на практиці місцеві жителі досі можуть купувати її напій завдяки паралельному імпорту — офіційній продукції, яка постачається без участі правовласника.

Крім того, Multon Partners — розливальна компанія Coca-Cola в Росії — належить Coca-Cola HBC, яка зареєстрована в Лондоні й у якій материнська компанія зі США має частку. Multon припинила виробництво Coca-Cola після вторгнення, але запустила подібний напій під назвою "Добра кола".

"Добра" нині контролює 13% російського ринку безалкогольних напоїв, що робить його лідером. Оригінальна Coca-Cola все ще має 5% ринку.

Нагадаємо:

Макдоналдз 26 квітня подав заявку на реєстрацію товарного знаку у РФ.

Раніше влітку 2024 року Coca-Cola також реєструвала свої товарні знаки в РФ.