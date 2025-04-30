McDonald's и Coca-Cola рассказали, намерены ли возвращаться в РФ

Компании McDonald's и Coca-Cola заявили, что до сих пор видят риски для ведения бизнеса в России, что свидетельствует о том, что крупные компании США остаются осторожными в отношении инвестиций в эту страну.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В своем письме для B4Ukraine McDonald's сообщила, что продолжает придерживаться подхода по пяти вопросам, на основе которых в 2022 году было принято решение покинуть Россию после вторжения этой страны в Украину.

"Принципы, лежащие в основе этих вопросов и на которых основывалось наше решение "деархивировать" (убрать бренд McDonald's с) важный рынок и продать наш портфель ресторанов в России, остаются актуальными и сегодня", - говорится в письме, подписанном Джоном Беннером, главным директором по влиянию на глобальном уровне в McDonald's.

В то же время Coca-Cola указала в своем письме, что "санкционные режимы и другие юридические препятствия остаются в силе, что влияет на любые размышления о возвращении на российский рынок".

Для McDonald's критериями для принятия решения о возвращении были: законна ли деятельность в России, имеет ли компания свободу ведения бизнеса, способствует ли это репутации бренда, соответствует ли ценностям компании, и имеет ли это экономический смысл.

В 2022 году, по словам Беннера, "ответ на все эти вопросы был отрицательным".

Coca-Cola пообещала выйти с российского рынка после вторжения, хотя на практике местные жители до сих пор могут покупать ее напиток благодаря параллельному импорту - официальной продукции, которая поставляется без участия правообладателя.

Кроме того, Multon Partners - разливочная компания Coca-Cola в России - принадлежит Coca-Cola HBC, которая зарегистрирована в Лондоне и в которой материнская компания из США имеет долю. Multon прекратила производство Coca-Cola после вторжения, но запустила подобный напиток под названием "Добрая кола".

"Добрая" сейчас контролирует 13% российского рынка безалкогольных напитков, что делает его лидером. Оригинальная Coca-Cola все еще имеет 5% рынка.

Напомним:

Макдоналдс 26 апреля подал заявку на регистрацию товарного знака в РФ.

Ранее летом 2024 года Coca-Cola также регистрировала свои товарные знаки в РФ.