Брати Добкіни створили материнську компанію для своїх активів

Михайло та Дмитро Добкіни цього року створили материнську компанію Avesterra Group, яка об'єднала активи братів.

Про це в інтерв’ю ЕП розповів бізнесмен і колишній народний депутат Дмитро Добкін.

"Avesterra Group створена в цьому році. У неї ми влили всі свої активи. Безумовно, це родинний бізнес, наших дітей", – сказав він в інтерв’ю і уточнив, що бізнес з братом поділений навпіл.

До групи увійшли Володимир-Волинська птахофабрика, Луцька аграрна компанія та Володимир-Волинська аграрна компанія. Всі активи займаються виробництвом курятини.

"Перші великі гроші ми заробили на м'ясі птиці, на окороках. Це було винятково трейдерство. Купили, завезли, продали. Ми багато років займалися цим, потім вийшли з бізнесу, а в якийсь момент повернулися", – розповів Добкін.

"Ми виробляємо 53 тисячі тонн продукції на рік, мова про м’ясо курчат бройлерів. Річний виторг – близько 4 мільярди гривень. З початку війни ми сплатили мільярд гривень податків", – зазначив він.

"Наступного місяця плануємо відкрити новий сучасний переробний завод. Ми вклали в нього 60 мільйонів євро. Він розташований на Волині, 30 тисяч квадратних метрів, з новими очисними спорудами", – додав Добкін.

За його словами, з відкриттям нових потужностей з'явилася можливість виходити на експортні ринки.

"Зараз 96% своєї продукції ми продаємо всередині країни. Тобто це безготівкова форма, відкрита торгівля. Трошки ми продавали на західні ринки. Ми не могли продати в країни ЄС, бо в нас була стара бойня і нам не давали експортних сертифікатів", – пояснив він.

"Наші 53 тисячі тонн на рік покривають 5% ринку України. Наша стара бойня могла переробляти 6 тисяч голів птиці за годину, нова – 13,5 тисячі, удвічі більше. Ми можемо вийти на 120 тисяч тонн на рік", – додав Добкін.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору.

СБУ стверджує, що службові особи ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика", АТ "Володимир-Волинська торгівельна компанія", ТОВ "Луцька аграрна компанія" та АТ "Володимир-Волинська аграрна компанія" "вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора".