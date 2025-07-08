Украинский бизнес призывает правительство назначить избранного директора БЭБ

Бизнес-ассоциации Украины призвали президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля пересмотреть решение Кабмина о неназначении директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), избранного по результатам конкурса.

Об этом говорится в соответствующем заявлении.

В заявлении, подписанном более десятком бизнес-объединений, отмечается, что реформа БЭБ является одним из ключевых требований как украинского бизнеса, так и международных партнеров.

"Незаконное силовое давление на бизнес в традициях печально известной "налоговой милиции" остается одним из ключевых факторов снижения инвестиционной привлекательности Украины, а вследствие этого - существенного ограничения производительности труда, доходов бюджета, реальных заработных плат, занятости", - говорится в заявлении.

Представители бизнеса отмечают, что в условиях войны страна нуждается в стабильном бизнес-климате и верховенстве права. Невыполнение обещаний по реформам может повлиять на инвестиционные настроения предпринимателей и дальнейшую политику со стороны международных партнеров Украины.

Бизнес-сообщества призывают правительство как можно быстрее назначить кандидата, которого выбрала конкурсная комиссия, чтобы подтвердить приверженность Украины принципам прозрачности, правопорядка и международным обязательствам.

Среди подписантов - Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей, Торгово-промышленная палата Украины, CEO Club Ukraine и другие организации.

Напомним:

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины ожидает официального сообщения от правительства относительно решения о назначении директора бюро.