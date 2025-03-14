Відновлення ділової активності сповільнилося до мінімуму за два роки – ІЕД

Індекс відновлення ділової активності у лютому знизився до найнижчого рівня з березня 2023 року, досягнувши нуля.

Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), передає "Інтерфакс-Україна".

"У лютому 21,1% опитаних сказали, що їхня ділова активність краща, ніж торік, тоді як у січні цей показник становив 27,8%. Водночас 20,7% респондентів заявили, що вона погіршилася – проти 18,5% у січні", – зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Водночас 58,1% підприємств не зафіксували змін у своїй діяльності. Попри загальне падіння індексу, бізнес демонструє обережний оптимізм: індекс очікуваних змін виробництва зріс другий місяць поспіль, а 43,1% підприємств прогнозують збільшення експорту.

Основною проблемою для бізнесу залишається нестача кадрів через мобілізацію та виїзд працівників. У лютому її назвали перешкодою 64% респондентів. Також 56% компаній відзначили зростання цін як серйозний виклик.

Частка підприємств, які скаржаться на скорочення попиту, зменшилася до 29% із 39% у січні. Натомість проблема нестабільного постачання електроенергії, води та тепла турбує лише 18% бізнесів.

Нагадаємо:

Дефіцит робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників знову став головною проблемою для бізнесу, а частка компаній, що скаржаться на цю перешкоду, у листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% у вересні.

Брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду за кордон співробітників у вересні посів перше місце серед перешкод для ведення бізнесу.