Правоохоронці викрили підпільну “фабрику” підробних документів

Працівники ДВБ Нацполіції, БЕБ, СБУ та прокуратури викрили злочинну групу, яка виготовляла фальшиві документи та збувала їх по всій Україні. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Організував злочинний бізнес з продажу фальшивих документів 27-річний мешканець Прикарпаття. До своєї діяльності залучив інших осіб з різних регіонів.

Серед асортименту підроблених документів, які виготовляли спільники: паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто, різноманітні документи установ та організацій, службові посвідчення Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії, СБУ.

Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, зробити посвідчення водія коштувало трохи більше ніж 8000 гривень, закордонний паспорт – близько 2000 доларів. А за 1500 доларів бажаючі могли "стати" працівниками СБУ або Нацполіції. Зокрема, великий попит серед клієнтів мали підроблені військові квитки.

За оперативною інформацією, в місяць прибуток зловмисників сягав від 2 до 3 мільйонів гривень.

Замовлення змовники приймали та обробляли через Telegram. А щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, в роботі використовували одноденні сім-карти. Відправлення відсилали через поштомати з відсутніми відеокамерами навкруги та ще й у нічний час.

Правоохоронці провели у фігурантів понад 30 обшуків під час яких виявили й вилучили незаповнені "посвідчення" СБУ, Нацгвардії, ЗСУ, ДСНС, УБД, гербові печатки різних держустанов, заготовки паспортів, водійських посвідчень, а також ескізи печаток з російською символікою.