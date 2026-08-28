АТБ обмежила продаж частини товарів до шести одиниць в одні руки

Одна з найбільших українських мереж супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів через спекулянтів і навантаження на логістику після російських ударів.

Про це компанія повідомила у Facebook.

У мережі пояснили, що рішення пов'язане не лише з наслідками російських ударів, а й зі збільшенням випадків спекуляції. За даними компанії, перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах, що створює додаткове навантаження на логістику компанії.

"Це критично збільшує навантаження на нашу логістику, яка покликана передусім безперебійно забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, навіть у найбільш небезпечних прифронтових регіонах", – пояснюють в компанії.

У АТБ додають, що обмеження є тимчасовими, і запевняє, що робить усе можливе для безперебійного постачання продуктів у магазини.

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