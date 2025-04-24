Колишній партнер Apple і Tesla з Білорусі постачав військове обладнання армії РФ – ЗМІ

Білоруський холдинг Izovac та повʼязані з ним компанії з лютого 2022 до липня 2024 року поставили до РФ оптичні компоненти й обладнання на $200 млн: їхню продукцію раніше купували Apple, Samsung, LG і Tesla.

Про це повідомляють журналісти "Радіо Свобода".

Зазначається, що мова йде про товари як власного виробництва, так і західного, перепродаж яких до Росії заборонений санкціями. Отримали цю продукцію оборонні підприємства з групи "Ростеху", найбільшого виробника зброї РФ.

Згідно з даними митної й податкової баз Росії, щонайменше 30 компаній військово-промислового комплексу РФ, зокрема "Ростеху", були клієнтами білоруської Izovaс й однієї з її дочірніх фірм InterNanoTekhnologii з 2022-го по 2024-й роки. 22 з цих компаній – наразі під санкціями.

"Це – переважно виробники осколково-фугасних снарядів, систем управління вогнем для танків і літаків, розвідувальних комплексів, безпілотників і бойової авіоніки", - йдеться у розслідуванні.

Білоруський технологічний холдинг Izovac та пов’язана з ним InterNanoTekhnologii можуть опинитися під санкціями Заходу одразу з двох причин: постачання в Росію заборонених товарів і співпраця з уже підсанкційними російськими оборонними підприємствами.

Серед таких - "НМ-Тех", яка з 2022 року під санкціями США та ЄС і з 2024 року офіційно виробляє зброю та боєприпаси. Вона отримала товарів майже на $6 млн від білоруської "Ізатек-М" - компанії в структурі Izovac.

Більшість із цих товарів подвійного призначення, зокрема американське обладнання для виробництва дефіцитних у РФ мікросхем.

Обладнання потрапило до Росії через схему з Китаєм: гонконзька Smart Kit продала установку через російську "Инжиниринг групп", а та - білоруській "Ізатек-М", яка передала її "НМ-Тех".

За 2022–2023 роки "Инжиниринг групп" отримала від "НМ-Тех" понад $100 млн і виконала військових контрактів на $181 млн, зокрема для підприємств, пов’язаних із розробкою ракет "Калібр".

Izovac раніше постачав продукцію Apple, Tesla, Samsung і LG. Попри приватну форму власності, діяльність холдингу може вказувати на лояльність до режиму Лукашенка та його співпрацю з Кремлем.

Нагадаємо:

У Кремлі планують використовувати конфісковану компанію США для забезпечення армії продуктами харчування.