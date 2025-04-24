Бывший партнер Apple и Tesla из Беларуси поставлял военное оборудование армии РФ – СМИ

Белорусский холдинг Izovac и связанные с ним компании с февраля 2022 по июль 2024 года поставили в РФ оптические компоненты и оборудование на $200 млн: их продукцию ранее покупали Apple, Samsung, LG и Tesla.

Об этом сообщают журналисты "Радио Свобода".

Отмечается, что речь идет о товарах как собственного производства, так и западного, перепродажа которых в Россию запрещена санкциями. Получили эту продукцию оборонные предприятия из группы "Ростеха", крупнейшего производителя оружия РФ.

Согласно данным таможенной и налоговой баз России, не менее 30 компаний военно-промышленного комплекса РФ, в том числе "Ростеха", были клиентами белорусской Izovaс и одной из ее дочерних фирм InterNanoTekhnologii с 2022-го по 2024-й годы. 22 из этих компаний - сейчас под санкциями.

"Это - в основном производители осколочно-фугасных снарядов, систем управления огнем для танков и самолетов, разведывательных комплексов, беспилотников и боевой авионики", - говорится в расследовании.

Белорусский технологический холдинг Izovac и связанная с ним InterNanoTekhnologii могут оказаться под санкциями Запада сразу по двум причинам: поставки в Россию запрещенных товаров и сотрудничество с уже подсанкционными российскими оборонными предприятиями.

Среди таких - "НМ-Тех", которая с 2022 года под санкциями США и ЕС и с 2024 года официально производит оружие и боеприпасы. Она получила товаров почти на $6 млн от белорусской "Изатек-М" - компании в структуре Izovac.

Большинство из этих товаров двойного назначения, в частности американское оборудование для производства дефицитных в РФ микросхем.

Оборудование попало в Россию через схему с Китаем: гонконгская Smart Kit продала установку через российскую "Инжиниринг групп", а та - белорусской "Изатек-М", которая передала ее "НМ-Тех".

За 2022-2023 годы "Инжиниринг групп" получила от "НМ-Тех" более $100 млн и выполнила военных контрактов на $181 млн, в том числе для предприятий, связанных с разработкой ракет "Калибр".

Izovac ранее поставлял продукцию Apple, Tesla, Samsung и LG. Несмотря на частную форму собственности, деятельность холдинга может указывать на лояльность к режиму Лукашенко и его сотрудничество с Кремлем.

Напомним:

В Кремле планируют использовать конфискованную компанию США для обеспечения армии продуктами питания.