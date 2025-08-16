Акції "Київстар" впали на 7,4% у перший день торгів на Nasdaq

Акції материнської компанії "Київстар" у свій перший день на нью-йоркській біржі Nasdaq впали на 7,4% до 11,52 дол на момент закриття торгів.

Про це йдеться в котируваннях Nasdaq.

Акцій Kyivstar Group Ltd. під тікером KYIV почали продаватись на біржі 15 серпня за ціною рівні 12,44 дол за одну акцію. Протягом сесії ціна коливалася в діапазоні від 11,20 дол до 13,28 дол за акцію. Загальний обсяг торгів склав близько 1,73 млн акцій, що свідчить про певний інтерес інвесторів до нового емітента.

За підсумками дня котирування закрилися на позначці 11,52 дол, що на 7,4% нижче від ціни відкриття. Таким чином, перший день торгів для компанії виявився волатильним і завершився падінням.Загалом за підсумками першого дня торгів ринкова капіталізація Kyivstar Group становила приблизно 2,53 млрд дол.

Агенство Reuters, цитуючи президента "Київстар" Олександра Комарова, зазначило, що перші кілька тижнів торгів акцій компанії будуть нестабільними, додавши, що турбулентне зовнішнє середовище вже враховано в його оцінці.

Лістинг Kyivstar Group Ltd. став першим випадком виходу на Nasdaq компанії, чий бізнес повністю зосереджений в Україні. Після завершення угоди зі SPAC-структурою Cohen Circle контрольний пакет (89,6%) залишився у міжнародної телеком-групи Veon.

Важливо, що базова вартість акцій на етапі створення SPAC становила 10 дол.

Нагадаємо:

15 серпня 2025 року акції Kyivstar Group Ltd. почали торгуватися на американській біржі Nasdaq під тикером KYIV.

Акціонери американської SPAC-компанії Cohen Circle Acquisition Corp. на позачергових зборах 12 серпня підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd, що відкриває українському оператору шлях до виходу на американську фондову біржу Nasdaq.