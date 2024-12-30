Аграрії з прифронтових і звільнених територій отримали понад 2,2 мільярда з бюджету за 2024 рік

Понад 2,2 млрд грн державної допомоги у 2024 році було спрямовано на аграріїв з регіонів поблизу фронту та деокупованих районів.

Про це повідомляє Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зазначається, що понад 3100 фермерських господарств та виробників сільськогосподарської продукції, які обробляють до 120 га земель на деокупованих територіях, отримали по 8000 гривень безповоротної допомоги за гектар.

У повідомленні уточнюють, що на реалізацію цієї програми було виділено 795,75 млн грн.

Програма охопила аграріїв із Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Окрім цього, завершено виплати по 1000 гривень за гектар для фермерів, які працюють у зонах потенційних бойових дій, та 2000 гривень за гектар для тих, хто веде діяльність безпосередньо на територіях бойових дій.

Загалом 2300 аграріїв і сільгоспвиробників отримали підтримку, на що було спрямовано 1,5 млрд грн із держбюджету.

Нагадаємо:

Близько 60% експортної виручки країни забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство підтримує 400 мільйонів людей у світі.