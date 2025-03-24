Xiaomi продає акції на 5,3 мільярда доларів для розширення виробництва електромобілів

Китайська Xiaomi Corp. розпочала продаж 750 млн акцій, щоб залучити до 5,3 млрд дол на розширення виробництва електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

Компанія встановила ціну від 52,80 до 54,60 гонконгських доларів за акцію, що означає знижку від 4,2% до 7,4% від останньої ціни на біржі в Гонконзі.

Фондові ринки Гонконгу демонструють активне зростання, а акції Xiaomi від серпня зросли більш ніж утричі. Успіх смартфонів компанія прагне повторити й у сфері електромобілів, тому активно вкладає в нові заводи та технології.

Xiaomi планує використати отримані кошти для прискорення розширення бізнесу, а також на дослідження та розробки. Угоду супроводжують Goldman Sachs і China International Capital Corp.

Нагадаємо:

Xiaomi Corp. оголосила про свої амбіції щодо того, щоб її дебютний електромобіль SU7 став однією з трьох найбільш продаваних моделей розкішних електромобілів у Китаї, на рівні з Tesla.

Китайська Xiaomi у четвертому кварталі 2024 року збільшила дохід на 48,8% – до 109 млрд юанів (15,09 млрд дол), перевершивши очікування аналітиків.

Китайський виробник електроніки Xiaomi Corp продемонстрував стрибок доходів у третьому кварталі на 30,5%, оскільки споживачі активно купували перший електромобіль компанії.

Китайська компанія Xiaomi запустила завод з виробництва смартфонів, який працює виключно завдяки роботам.