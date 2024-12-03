Вартість SpaceX може зрости до 350 мільярдів доларів

SpaceX веде переговори щодо продажу акцій компанії серед її інсайдерів, що може підвищити оцінку компанії Ілона Маска, яка займається ракетами та супутниками, до близько 350 мільярдів доларів.

Про це пише агентство Bloomberg.

Це значно перевищує попередню оцінку у 255 мільярдів доларів, про яку минулого місяця писали Bloomberg News та інші медіа.

Така оцінка також закріпить за SpaceX статус найціннішого приватного стартапу у світі. Востаннє SpaceX оцінювали в близько 210 мільярдів доларів під час тендерної пропозиції раніше цього року.

Офіційний представник SpaceX, відомої під повною назвою Space Exploration Technologies Corp., наразі не відповів на запит про коментар.

Переговори щодо цієї угоди тривають, і деталі потенційної транзакції можуть змінюватися залежно від інтересу продавців і покупців серед інсайдерів, повідомляють джерела, які побажали залишитися анонімними через відсутність дозволу на публічні заяви.

Так званий тендер або вторинна пропозиція акцій, яка дозволяє працівникам та раннім інвесторам продавати свої частки, забезпечує спосіб отримання ліквідності для інвесторів SpaceX, яка залишається приватною компанією.

Угоди такого типу стають особливо актуальними через посилення зв’язків Маска з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Потенційне зростання оцінки підкреслює величезні здобутки в бізнес-імперії Маска після президентських виборів у США. З 5 листопада акції Tesla Inc. зросли на 42%, а власний капітал Маска сягнув близько 353 мільярдів доларів, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index.

Оцінка SpaceX у 350 мільярдів доларів поставить її на рівень із деякими найбільшими публічними компаніями світу за ринковою капіталізацією.