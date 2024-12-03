Стоимость SpaceX может вырасти до 350 миллиардов долларов

SpaceX ведет переговоры о продаже акций компании среди ее инсайдеров, что может повысить оценку компании Илона Маска, которая занимается ракетами и спутниками, до около 350 миллиардов долларов.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Это значительно превышает предварительную оценку в 255 миллиардов долларов, о которой в прошлом месяце писали Bloomberg News и другие медиа.

Такая оценка также закрепит за SpaceX статус самого ценного частного стартапа в мире. Последний раз SpaceX оценивали в около 210 миллиардов долларов во время тендерного предложения ранее в этом году.

Официальный представитель SpaceX, известной под полным названием Space Exploration Technologies Corp., пока не ответил на запрос о комментарии.

Переговоры по этой сделке продолжаются, и детали потенциальной транзакции могут меняться в зависимости от интереса продавцов и покупателей среди инсайдеров, сообщают источники, пожелавшие остаться анонимными из-за отсутствия разрешения на публичные заявления.

Так называемый тендер или вторичное предложение акций, которое позволяет работникам и ранним инвесторам продавать свои доли, обеспечивает способ получения ликвидности для инвесторов SpaceX, которая остается частной компанией.

Сделки такого типа становятся особенно актуальными из-за усиления связей Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Потенциальный рост оценки подчеркивает огромные достижения в бизнес-империи Маска после президентских выборов в США. С 5 ноября акции Tesla Inc. выросли на 42%, а собственный капитал Маска достиг около 353 миллиардов долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

Оценка SpaceX в 350 миллиардов долларов поставит ее на уровень с некоторыми крупнейшими публичными компаниями мира по рыночной капитализации.