"Укрпошта" скоротила терміни доставки до США і планує розширити з ними співпрацю

АТ "Укрпошта" скоротила терміни доставки відправлень з України до США до 14 днів з 20 днів раніше.

Про це повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз терміни доставки «Укрпошти» за кордон - 7-21 день по Європі, залежно від країни, США - до двох тижнів", - сказала Павленко, уточнивши, що раніше доставка до США тривала до 20 днів.

За її словами, скоротити терміни доставки відправлень з України за кордон вдалося завдяки співпраці з однією з найбільших у світі логістичних компаній DHL.

Павленко такоє повідомила, що АТ "Укрпошта" на початку 2025 року зменшить тариф для габаритних посилок до США і розширить список країн, до яких можна буде надсилати дрібні пакети в межах пакета Prime (до 2-х кг)є

"Наступного року ми плануємо ще більше розширити співпрацю зі США. Для наших клієнтів будуть хороші рішення. Ми запропонуємо хороші бонуси. Зробимо трошки меншу градацію за вагою, щоб підприємцям було ще простіше потрапляти у справедливий тариф. Друге, у нас буде зменшення тарифу для габаритних посилок у Штати. Ці рішення ми презентуємо в січні та лютому 2025 року", - сказала Павленко.

Вона також повідомила про плани розширити список країн, до яких можна буде надсилати посилки в рамках пакета Prime.

"Серед великих країн буде Чехія. Також країни Азії: Шрі-Ланка, Малайзія, Індонезія. Вони розташовані на великій відстані від України, але ми зараз з ними співпрацюємо і плануємо в першому кварталі 2025 року додати їх у нашу сім'ю Prime", - розповіла директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта".

Нагадаємо:

АТ "Укрпошта" у 2024 році збільшила кількість міжнародних відправлень на 41% порівняно з показником 2023 року - до 36 млн відправлень в експортному та імпортному напрямі.